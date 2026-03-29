ألمانيا: حملة مداهمات تستهدف 14 رجلا يُشْتَبَه في صلتهم بحيازة مواد إباحية للأطفال

نفذت الشرطة الألمانية اليوم الأحد حملة مداهمات استهدفت منازل في ميونخ جنوبي ألمانيا، استهدفت 14 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 17 و78 عاماً، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمواد إباحية للأطفال.

وقام نحو 35 شرطياً بمداهمة 14 منزلاً، 13 منها داخل المنطقة الحضرية للمدينة وواحد في المناطق المحيطة، وذلك استناداً إلى مذكرة قضائية.

وأفادت الشرطة بأنه لم تقع حوادث تُذكر خلال العملية.

ويواجه الرجال الأربعة اتهاما بحيازة مواد إباحية للأطفال، وفي بعض الحالات بتوزيعها. ولا يُعتقد أن هناك صلة بينهم.

كما تمت مصادرة عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ووسائط التخزين الإلكترونية لفحصها. وتم التحقق من هويات اثنين من المشتبه بهم.

يُذكر أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق من مفوضية الشرطة رقم 17 التابعة لرئاسة شرطة ميونخ، وتحت إشراف الادعاء العام في ميونخ، وبالتعاون مع المركز البافاري لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع للادعاء العام، والذي يقع مقره في مدينة بامبرج، والمتخصص في مكافحة المواد الإباحية والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.