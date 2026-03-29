انتشار مكثف لمعدات مياه القليوبية لمواجهة تجمعات الأمطار

شهدت محافظة القليوبية، منذ فجر اليوم، انتشارًا مكثفًا لمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، والدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ إلى الشوارع والميادين الحيوية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه.

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل على مدار الساعة بنظام الورديات، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أشار إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرف العمليات، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا جاهزية جميع سيارات الشفط والمعدات للتدخل السريع في مختلف المناطق.

وتواصل فرق الطوارئ بالشركة جهودها المكثفة في رفع تجمعات مياه الأمطار، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية، وضمان انتظام الحركة بالشوارع والطرق الرئيسية.