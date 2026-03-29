مقر خاتم الأنبياء يهدد: أي توغل بري سيقود إلى «أسر مهين» وقتل جنود أمريكيين

حذّر مقر "خاتم الأنبياء" في إيران من أن أي توغل بري أمريكي داخل الأراضي الإيرانية سيقود إلى “أسر مهين” وقتل أعداد كبيرة من الجنود، في تصعيد جديد يعكس احتدام المواجهة في المنطقة.

وأكدت التصريحات أن القوات المسلحة الإيرانية “تترقب” أي خطوة ميدانية من جانب الولايات المتحدة، مشددة على أن الرد لن يكون محدوداً، بل سيشمل استهداف القوات المهاجمة بشكل مباشر وعلى نطاق واسع.

ووصف المسئولون الإيرانيون أي عملية برية محتملة بأنها “مغامرة كارثية”، معتبرين أن الأراضي الإيرانية ستتحول إلى “مصيدة” للقوات الأمريكية، في ظل جاهزية عسكرية عالية واستعداد لمواجهة طويلة ومعقدة.

وتأتي هذه التهديدات في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد تكرار تحذيرات من دونالد ترامب بشأن إمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية، بما في ذلك عمليات برية تستهدف مواقع داخل إيران.

وأشار البيان إلى أن أي تصعيد بري لن يقتصر تأثيره على داخل إيران، بل سيمتد إلى المنطقة بأكملها، ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وفتح جبهات متعددة ضد القوات الأمريكية وحلفائها.

وشددت طهران، عبر هذه التصريحات، على أن “لغة القوة” ستكون الرد الوحيد على أي هجوم، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستواجه “خسائر غير مسبوقة” إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديداتها.