جيش الاحتلال: 140 غارة جوية على منظومة الصواريخ بإيران خلال 24 ساعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 140 غارة جوية على منظومة الصواريخ التابعة للنظام الإيراني في وسط وغرب إيران.

وذكر في بيان، اليوم الأحد: «بالتزامن مع ثلاث موجات من الهجمات التي شُنّت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في طهران، واصل سلاح الجو، بتوجيه من مديرية الاستخبارات العسكرية، قصفه المتواصل لبنية النظام الإيراني التحتية في وسط وغرب إيران».

وأضاف: «في عشرات الطلعات الجوية، نفّذ سلاح الجو أكثر من 140 غارة على بنية النظام الإيراني التحتية، بما في ذلك مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية التي تُشكّل تهديدًا إسرائيل، فضلًا عن بنية الدفاع الجوي».

وختم البيان بالقول إن جيش الاحتلال يواصل عملياته المتواصلة لإلحاق الضرر بمنظومة الصواريخ الباليستية في إيران، بهدف الحدّ من نطاق إطلاقها على إسرائيل.