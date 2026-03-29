أمريكا: عمال حوض بناء سفن بحرية يوافقون على عقد ينهي إضرابهم

صوت مئات من الموظفين المضربين في أحد أكبر مقاولي بناء السفن في البحرية الأمريكية اليوم السبت للموافقة على اتفاق مع "باث آيرون ووركس"، منهين بذلك إضرابا دام أسبوعا.

وصادق أعضاء جمعية رسامي البحرية في باث على اتفاقية تفاوض جماعية جديدة لمدة أربع سنوات دخلت حيز التنفيذ فورا، وفقا لما ذكرته شركة بناء السفن. وجاءت الموافقة بعد اجتماع نقابي استمر لساعات طويلة في مدرسة ثانوية محلية.

ويعرف حوض باث آيرون ووركس بشعار "ما يُبنى في باث هو الأفضل". وبدأ الإضراب بعد عدة أسابيع من ظهور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الذي شدد على ضرورة تعزيز صناعة الدفاع. كما وقع الإضراب خلال الجهود الحربية الأمريكية في إيران.

وقال المتحدث باسم باث آيرون ووركس، ديفيد هينش في بيان: "نتطلع للعمل معاً مرة أخرى لتسليم سفن البحرية في مواعيدها المحددة، من أجل حماية أمتنا وعائلاتنا".

وصرح هينش بأن الشركة والنقابة تفاوضتا لمدة ثلاثة أسابيع دون التوصل لحل الخلافات قبل بدء الإضراب يوم الإثنين الماضي.

وفي السابق قال هينش سابقاإن حوض بناء السفن، الذي يتولى بناء السفن لصالح البحرية منذ أكثر من قرن، "اقترح عدداً من الخيارات التاريخية المتعلقة بالأجور والمزايا" بهدف تقريب وجهات النظر بين النقابة والشركة.