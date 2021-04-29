 زاخاروفا: موسكو تدرس الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية - بوابة الشروق
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زاخاروفا: موسكو تدرس الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 7:51 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 7:51 م
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدرس الوضع الراهن على الحدود القرغيزية الطاجيكية، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين.

وقالت زاخاروفا للصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، اليوم الخميس، "يمكن أن أقول إننا الآن ندرس الوضع".

وأفاد كل من حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، الليلة الماضية، بنشوب خلاف على الحدود بعد محاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عارضه الجانب القرغيزي.

وتصاعد التوتر الليلة الماضية وأدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل مواطن قرغيزي وإصابة 16 شخصًا آخرين بالإضافة إلى إصابة مواطنين اثنين من طاجيكستان بجروح خطيرة.

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