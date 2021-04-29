 غلق 4 أديرة في الفيوم بسبب انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 29 أبريل 2021 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

غلق 4 أديرة في الفيوم بسبب انتشار فيروس كورونا

الأنبا إبرام، مطران الفيوم
الأنبا إبرام، مطران الفيوم
مصطفى البنا
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:43 م

قررت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، غلق 4 أديرة تابعة للايبارشية، أمام الزيارات الفردية والجماعية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت المطرانية في بيان صحفي، صباح اليوم، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس وأديرتها، أن أديرة رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، ودير وكرمه القديس الأنبا إبرام،بقرية العزب بمحافظة الفيوم، لن تستقبل زيارات فردية أو جماعية خلال يومي العيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك