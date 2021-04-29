عدد متلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية يتجاوز 3 ملايين

لقحت كوريا الجنوبية أكثر من 3 ملايين شخص ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد مرور 62 يومًا على بدء برنامج التطعيم الوطني، وذلك بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إنه تم إعطاء ما مجموعه 3,012,654 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، كجزء من برنامج التطعيم الوطني الذي بدأ في يوم 26 فبراير، وهو ما يمثل حوالي 5.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وتعمل السلطات على تسريع وتيرة برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 لاستكمال تطعيم 12 مليون شخص بحلول نهاية يونيو، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

وقد حصلت كوريا الجنوبية بالفعل على جرعات من لقاحات كوفيد-19 من العديد من شركات الأدوية العالمية تكفي لتطعيم 99 مليون شخص.

وقالت الوكالة إنها تخطط لتسلم 13.97 مليون جرعة إضافية من اللقاحات خلال الفترة ما بين مايو ويونيو.

وأكدت الوكالة أنها ستبذل قصارى جهدها لتطوير لقاحات كوفيد-19 المحلية لدرء النقص المحتمل في الإمدادات العالمية للقاحات.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن يكون اللقاحان المحليان ضد كوفيد-19 في المرحلة الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية في وقت مبكر من هذا العام أو أوائل العام المقبل.