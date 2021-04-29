تراجع ديون «شل» خلال الربع الأول بفضل تحسن الأرباح

خفضت شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل أعباء ديونها خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة أرباحها بأكثر من التوقعات نتيجة تحسن أسعار النفط والغاز في الأسواق.

في الوقت نفسه قررت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية استجابة لرغبة المستثمرين في زيادةالعائد على استثماراتهم، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في العام الماضي.

وأعلنت الشركة زيادة التوزيعات النقدية بنسبة 4%.

كما سددت 4.1 مليار دولار من صافي ديونها لتقترب من مستويات الاقتراض التي تسمح لها بزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة القول في بيان اليوم الخميس إن "شل حققت بداية قوية لعام 2021.

وخفضت صافي الديون بأكثر من 4 مليارات دولار خلال هذا الربع وتقدمنا نحو خفض الديون إلى 65 مليار دولار لزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين".

وبلغ صافي الأرباح المعدلة لشركة شل خلال الربع الأول من العام الحالي 23ر3 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان متوسط تقديرات المحللين تشير إلى أرباح بقيمة 3.06 مليار دولار.

وهذه الأرباح هي الأعلى بالنسبة للشركة منذ الربع الثالث من 2019.

وأشارت شل إلى تراجع نتائج قطاع تداول الغاز خلال الربع الأول في حين حقق قطاع الكيماويات نتائج قوية حيث بلغ صافي أرباحه 730 مليون دولار وهو ما يصل إلى نحو ضعف الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي وحوالي ربع إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.