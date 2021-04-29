 بعد امتلأ أسرة المستشفيات.. الأرجنتين تجمد أسعار الأوكسجين المسال - بوابة الشروق
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بعد امتلأ أسرة المستشفيات.. الأرجنتين تجمد أسعار الأوكسجين المسال

(د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 4:26 م

نشرت الجريدة الرسمية في الأرجنتين مرسوما يفيد بتجميد سعر الأوكسجين المسال، فيما تكافح البلاد لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، واقتراب أسرة المستشفيات في منطقة بوينس أيريس الكبرى من طاقتها الاستيعابية القصوى.

ولن يرفع منتجو ومتعهدو نقل الأوكسجين المسال الأسعار بينما يكون هذا الإجراء ساريا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يسري هذا الإجراء لمدة تسعين يوما.

وحث المرسوم الشركات في سلسلة الإمداد "على زيادة إنتاجها للحد الأقصى".

وسجلت الأرجنتين 23 ألفا و718 إصابة جديدة بكوفيد بالإضافة إلى 348 وفاة.

وبحسب بيانات جونز هوبكنز، سجلت البلاد بشكل عام مليوني و928 ألف و890 إصابة بكورونا إلى جانب 62 ألفا و947 وفاة حتى الآن.

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