 الاحتلال الإسرائيلي يعقتل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعقتل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:24 ص

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت طالب في جامعة الاستقلال، بعد أن داهمت منزله في قرية جلبون شمال شرق جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اسيرا محررا من مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق، قال مدير نادي الاسير في جنين منتصر سمور، إن ثلاثة أسرى من محافظة جنين، دخلوا اليوم الخميس، أعوامهم الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


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