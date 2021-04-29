محافظ بني سويف يطمئن على سير عمل المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات كورونا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية، لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التى تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء، الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، الدكتورة أمينة حسن مدير الطب الوقائي ومديري الإدارات المركزية بالمديرية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية ولكافة العاملين بالقطاع الصحي على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية وما قبلها وما يقدمونه حاليا باعتبارهم حائط الصد وخط الدفاع الأول في معركة مواجهة الكوورنا، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بنفس الروح الجماعية التى سادت المنطومة خلال الفترة الماضية، مع الاستعداد الجيد والدائم لمواجهة أية مستجدات، خاصة مع توقعات بزيادة أعداد الحالات المصابة خلال الفترة المقبلة بسبب الأعياد والتجمعات المتوقعة، وذلك رغم التعليمات والإجراءات المشددة التى تنفذها أجهزة الحكومة.

ناقش المحافظ تقرير وكيل وزارة الصحة الذي يتضمن الإجراءات المنفذة حاليا في مجال مواجهة تداعيات الفيروس، والاستعدادات المتوافرة ومستوى الجاهزية لمجابهة المرض خاصة فيما يتعلق باستعدادات وجاهزية المستشفيات، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، والتأكيد على متابعة توافر القوى البشرية اللازمة بالأقسام الطبية، بالإضافة إلى بحث آليات للتنسيق مع القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية المجتمعية والدور الوطني للمستشفيات الخاصة للتعاون مع القطاع الصحي الحكومي في إدارة ومواجهة الأزمة.

وأكد المحافظ مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات، موجها بإسناد تلك المهمة "كأولوية أولى" لنائب مدير المستشفى، مشدداً على الاستخدام الأمثل للأوكسجين تبعاً لاحتياجات الحالات، ومراجعة الشبكات والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام.

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير شامل بأية نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الصحة مع سرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكيد على المتابعة الدقيقة لحالات العزل المنزلى من مديرية الصحة، وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات برصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها ومتابعتها وتوفير ما يلزم حيالها.

ومن ناحية أخرى.. وجه محافظ بنى سويف رؤساء المدن بالتشديد على المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وغيرها، وكذا وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة التزام المواطنين بالمواقف العامة والأسواق بالإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بضرورة مراجعة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشأت الخدمية والدواوين العامة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية، شدد المحافظ على ضرورة عدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات وتوعية المواطنين بأهميتها حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا استمرار عمل اللجان الميدانية لمتابعة ذلك.