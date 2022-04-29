 يريفان: وزير خارجية جورجيا يعقد محادثات دبلوماسية في أرمينيا - بوابة الشروق
الجمعة 29 أبريل 2022 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

يريفان: وزير خارجية جورجيا يعقد محادثات دبلوماسية في أرمينيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:30 م

ذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية جورجيا إيليا دارشياشفيلي سيعقد محادثات دبلوماسية في أرمينيا في زيارة رسمية.

وأوضحت الخارجية الأرمينية في بيان بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، أن وزيري خارجية أرمينيا وجورجيا يعقدان اجتماعًا غدا في وزارة الخارجية الأرمينية، ويليه تصريحات لوسائل الإعلام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء"أرمنبريس" الأرمينية.

وذكر البيان أنه من المقرر أيضا خلال الزيارة الرسمية أن يعقد دارشياشفيلي، اجتماعات مع رئيس أرمينيا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك