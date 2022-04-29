 جيف بيزوس يخسر 13 مليار دولار خلال ساعات بسبب انخفاض أسهم أمازون - بوابة الشروق
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جيف بيزوس يخسر 13 مليار دولار خلال ساعات بسبب انخفاض أسهم أمازون

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:03 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:03 م
خسر جيف بيزوس 13 مليار دولار من ثروته بعدما أصابت نتائج شركة أمازون دوت كوم المستثمرين بخيبة أمل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفضت أسهم عملاقة التجارة الإلكترونية بأكثر من 8% في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ببورصة نيويورك، فيما سجلت خسارة ربع سنوية وأقل معدل لنمو المبيعات منذ 2001.

وحال استمرت الخسارة، سينخفض إجمالي ثروة بيزوس إلى حوالي 155 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وبلغت إجمالي ثروته في ذروتها العام الماضي أكثر من 210 مليار دولار.

وأفاد مؤشر بلومبرج للمليارديرات بأن بيزوس، أغنى رجل في العالم بعد إيلون موسك، جاء في المركز الرابع بين من فقدوا ثروات العام الجاري، فيما انخفضت ثروته بقيمة 23 مليار دولار حتى أمس الخميس.

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