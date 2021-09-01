طقس الأحد دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 22 16

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 28 14

نخل 22 7

كاترين 20 5

الطور 27 19

طابا 22 18

شرم الشيخ 38 20

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 26 13

رأس غارب 27 19

الغردقة 28 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 20

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوايى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 19