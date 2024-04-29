شركة فين إير الفنلندية تعلق رحلاتها إلى تارتو بسبب التشويش الروسي

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تعتزم شركة الخطوط الجوية الفنلندية "فين إير" تعليق رحلاتها مؤقتا من هلسنكي إلى تارتو في إستونيا ، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".

وتعد تارتو ثاني أكبر مدينة في إستونيا المطلة على بحر البلطيق والعضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ، التي تقع على الحدود مع روسيا.

وسيتم تعليق الخدمة اليومية إلى مطارها حتى 31 مايو حتى يمكن إيجاد حل لا يتطلب إشارة "جي بي إس" عند الهبوط ، حسبما أعلنت شركة "فين إير" اليوم الاثنين.

وتم تحويل رحلتين للخطوط الجوية الفنلندية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن منعهما نظام "جي بي إس" من الاقتراب من تارتو.

وشهدت إستونيا مؤخرا زيادة في الاضطرابات المستهدفة للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية للنظام العالمي لتحديد المواقع.

وتقول سلطات دولة بحر البلطيق إن تداخل إشارة "جي بي إس" يتم نقله من الأراضي الروسية، وقد تفاقمت المشكلة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.