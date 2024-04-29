"فجأة، أصبحت الدعوة إلى اللاعنف بمثابة معاداة الوطنية. أخبرتهم أنه ليس من الضروري أن أكون عنيفاً لدعم بلدي. لقد غادرت المجموعة".

لفترة طويلة، كان منزلها الفسيح مكاناً للاستراحة لزملاء ابنها، بغض النظر عن الجنس أو الدين. لكن شبح "جهاد الحب" يعني الآن أنه يُطلب من الفتيات الهندوسيات المغادرة خلال ساعة معينة وعدم البقاء في منزلها.

"لقد جلست أنا وأبي مع ابني وأخبرناه أن الجو ليس جيداً - عليك أن تحد من صداقاتك، وتوخي الحذر، وألا تبقى خارجاً لوقت متأخر جداً. لن تعرف أبداً. يمكن أن تتحول الأمور إلى "جهاد الحب" في أي وقت".

لاحظت الناشطة البيئية إيروم، وهي من الجيل الخامس من سكان أجرا، تحولًا في المحادثات بين أطفال المدينة أثناء عملها في المدارس المحلية.

وسمعت طفلاً يقول لزميل مسلم: "لا تتحدث معي، لقد طلبت مني والدتي ألا أفعل ذلك".

وقالت إيروم: "أنا أفكر حقاً؟! هذا يعكس الخوف المتأصل لدى المسلمين. وهذا سوف يتطور إلى شيء لن نتمكن من علاجه بسهولة".

لكن بالنسبة لها، كان لديها الكثير من الأصدقاء الهندوس، ولم تشعر بعدم الأمان كامرأة مسلمة.

الأمر لا يتعلق فقط بالأطفال، ففي مكتب صغير واقع في شارع أغرا الصاخب، يأسف سراج قريشي، الصحفي المحلي ومنظم الحوار بين الأديان، على اضمحلال علاقة الألفة القديمة بين الهندوس والمسلمين.

ويروي حادثة وقعت مؤخراً حيث أوقف أعضاء جماعة هندوسية يمينية رجلًا يقوم بتسليم لحم ضأن في المدينة، وتم تسليمه إلى الشرطة وإلقائه في السجن. ويقول قريشي: "كان لديه الترخيص المناسب، لكن الشرطة اعتقلته، وتم إطلاق سراحه فيما بعد".

لاحظ العديد من أفراد المجتمع تحولاٍ في سلوك المسلمين الذين يسافرون بالقطار، بسبب الحوادث التي تعرض فيها الركاب المسلمين للهجوم بزعم حملهم لحم البقر. تقول السيدة أحمد: "الآن، نحن جميعا حذرون، ونتجنب الأطعمة غير النباتية في وسائل النقل العام أو نختار عدم استخدام وسائل النقل العام تماما إذا كنا قادرين على ذلك".

كليم أحمد قريشي، مهندس برمجيات تحول إلى مصمم مجوهرات وموسيقي، وهو من سكان أغرا من الجيل السابع، ويعمل كمرشد سياحي في الأماكن التراثية في المدينة.

كان يحمل الربابة، وهي آلة موسيقية تشبه العود تعزف عادة في أفغانستان، واستقل سيارة أجرة مشتركة مع راكب هندوسي آخر من دلهي إلى أغرا مؤخراً. ويقول قريشي: "عندما رأى الحقيبة، طلب مني أن أفتحها، خوفاً من أن يكون مسدساً. وشعرت أن رد فعله كان بسبب اسمي".

"هناك هذا القلق الذي نعيش معه. عندما أسافر الآن، يجب أن أكون على دراية تامة بمكان وجودي، وما أقوله، وما أفعله. أشعر بعدم الارتياح حتى عند الكشف عن اسمي لمدقق التذاكر في القطار".

ويستطيع السيد قريشي أن يرى السبب الجذري الواضح: "لقد دسّت السياسة السُم في العلاقة بين المجتمعات".

قال لي سيد ظفر إسلام، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، في ظهيرة أحد الأيام الدافئة في دلهي: "ليس هناك سبب يدعو المسلمين إلى القلق"، وعزا تزايد الخوف من الإسلام إلى "وسائل الإعلام غير المسؤولة".

ويضيف: "يقع حادث صغير في مكان ما، وتقوم وسائل الإعلام بتضخيمه كما لم يحدث من قبل. وفي بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، يمكن أن تقع العديد من هذه الحوادث بين المجتمعات أو داخل كل مجتمع".

"لا يمكنك تعميم حادثة أو اثنتين والقول إن الحزب الحاكم معادٍ للمسلمين، إذا صور شخص ما الأمر على أنه شيء يستهدف المسلمين، فهو مخطئ".

سألته كيف سيكون رد فعله إذا عاد أطفاله من المدرسة إلى المنزل، قائلين إن زملاء الدراسة وصفوهم بأنهم "إرهابيون باكستانيون" بسبب دين الأسرة.

المصرفي السابق، الذي انضم إلى الحزب عام 2014، لديه طفلان، أحدهما حالياً في المدرسة.

رد قائلاً: "مثل أي والد آخر، سأشعر بالسوء. إنها مسؤولية المدرسة التأكد من عدم حدوث مثل هذه الأشياء. يجب على الآباء التأكد من أنهم لا يقولون مثل هذه الأشياء".

وماذا عن الحديث عن إنشاء حزب بهاراتيا جاناتا، راشترا (دولة) هندوسية في بلد 79 بالمئة من سكانه من الهندوس؟

رد إسلام: "الناس يعرفون أن هذا مجرد خطاب، هل قالت حكومتنا أو حزبنا مثل هذه الأشياء؟ لماذا تمنح وسائل الإعلام مساحة كبيرة للأشخاص الذين يقولون مثل هذه الأشياء؟ نشعر بالاستياء عندما تمنح وسائل الإعلام مساحة لمثل هؤلاء الأشخاص".

ولكن ماذا عن غياب التمثيل الإسلامي؟ إذ لا يوجد في حزب بهاراتيا جاناتا وزراء مسلمون، أو نواب في أي من مجلسي البرلمان، ولا يوجد سوى عضو واحد في المجلس المحلي (MLA) من بين أكثر من 1000 عضو في جميع أنحاء البلاد.

أجاب إسلام، وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا، إن هذا لم يكن مقصوداً.

ويضيف: "يتم استخدام المسلمين من قبل حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة الأخرى لخدمة أجندتهم لهزيمة حزب بهاراتيا جاناتا. إذا قدم حزب مرشحاً مسلماً ولم يصوت المسلمون له، فما هو الحزب الذي سيمنحه ورقة الترشيح؟"

صحيح أن ثمانية بالمئة فقط من مسلمي الهند صوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا في عام 2019، ويصوتون بشكل متزايد ككتلة ضد حزب مودي. في انتخابات ولاية بيهار 2020، وأيد 77 بالمئة التحالف المناهض لحزب بهاراتيا جاناتا؛ وفي عام 2021، ودعم 75 بالمئة مؤتمر ترينامول الإقليمي في ولاية البنغال الغربية؛ وفي عام 2022، أيد 79 بالمئة حزب ساماجوادي المعارض في ولاية أوتار براديش.

لكن إسلام يقول إن أحزاب المعارضة التي يقودها حزب المؤتمر زرعت "الخوف والقلق" في المجتمع لضمان بقائهم مخلصين، ومن ناحية أخرى، فإن حكومة مودي "لا تفرق بين المجتمعات".

ويضيف قائلاً "إن برامج الرعاية الاجتماعية تصل إلى كل الناس، والمسلمون هم أكبر المستفيدين من بعض هذه المشاريع. ولم تحدث أي أعمال شغب كبيرة في السنوات العشر الماضية".

في الواقع، أدت أعمال الشغب في دلهي بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في عام 2020 إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً، معظمهم من المسلمين - لكن الهند شهدت ما هو أسوأ بكثير على مر السنين منذ الاستقلال.

ألقى إسلام باللوم على المجتمع لعزل نفسه عن التيار الرئيسي.

وأوضح: "يجب على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم، ويجب أن يرفضوا معاملتهم كمجرد بنك للأصوات، وألا يتأثروا بالزعماء الدينيين".

وأضاف: "مودي يحاول جاهداً جمع المجتمع معاً حتى يتعايش الناس بسعادة ولا يتم تضليلهم".

سألته كيف ينظر إلى مستقبل المسلمين في الهند تحت قيادة مودي؟