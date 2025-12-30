الشرطة التركية تعتقل أكثر من 100 مشتبه به في مداهمات ضد داعش

قامت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، بالمزيد من العمليات واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في إسطنبول وأنقرة، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 100 مشتبه به، بحسب ما أعلنه مسئولون.

وجاءت المداهمات بعد يوم من وقوع اشتباكات دامية في ولاية يالوا في شمال غرب البلاد، أسفرت عن مقتل 3 من أفراد الشرطة و6 من عناصر التنظيم. كما أصيب 8 من رجال الشرطة وحارس ليلي عندما اقتحمت الشرطة منزلا كان يستخدم كمخبأ.

وكانت تركيا قد نفذت سلسلة من العمليات ضد خلايا يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية خلال الأسبوع الماضي، وذلك إثر ورود تقارير تفيد بتخطيط عناصر التنظيم لشن هجمات تستهدف احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الجديدة، بحسب ما أعلنته السلطات.

وأوضح مكتب النيابة العامة في إسطنبول أن الشرطة قامت اليوم الثلاثاء، بمداهمات متزامنة في 114 عنوانا بإسطنبول وفي ولايتين أخريين، أسفرت عن اعتقال 110 مشتبهين بهم.

وذكر أن بعض المعتقلين مرتبطين بالمسلحين الذين أطلقوا النار على أفراد الشرطة في يالوا، بينما يشتبه في أن آخرين كانوا يخططون لشن هجمات محتملة في توقيت قريب من رأس السنة الجديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ترحم أمس الاثنين على " الـ3 عناصر الأمن الذين ارتقوا خلال عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي" في ولاية يالوا، متمنيا في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، الشفاء العاجل لعناصر الأمن المصابين خلال العملية، ومعربا عن تعازيه للشعب التركي "في استشهاد أفراد الأمن الثلاثة".

وأكد الرئيس التركي مواصلة بلاده الكفاح "دون هوادة وعلى مختلف الأصعدة ضد الجناة سفاحي الدماء الذين يستهدفون أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا".