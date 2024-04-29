أستاذ مخ وأعصاب: الجلوس لساعات طويلة في الطائرة يسبب جلطة القدم

قال الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن الجلوس لساعات طويلة في الطائرة أشهر سبب للإصابة بجلطة القدم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن جلطة القدم تحدث نتيجة لقلة الحركة وعدم شرب السوائل بصورة كافية، قائلُا إن أعراضها تتمثل في الألم الشديد بالسمانة وتورمها.

وحذر من خطوة جلطة القدم؛ لأنها قد تتحرك إلى الرئة إذا تحرك المصاب بها بصورة مفاجئة، وتؤدي إلى مشكلة كبيرة تهدد حياته.

ونصح المسافرين بشرب السوائل ومحاولة التحرك قدر الإمكان أثناء التواجد داخل الطائرة، مشددًا على أهمية ممارسة الرياضة والتغذية السليمة والحصول على الأدوية التي تقلل التجلط، بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

وأكمل: «لو في شخص عمره فوق الـ40 ويدخن أو عنده سكر أو ضغط مرتفع، لازم يتابع مع الدكتور للوقاية، حتى لو جات له جلطة حجمها وآثارها ستكون أقل، وبشكل عام يجب أن يجري الشخص فحوصًا دورية للتعامل مع أي مشكلة فورًا».

وبسؤاله عن إمكانية تركيب دعامات لجلطة المخ، أكد أن هناك مراكز مؤهلة في المستشفيات الحكومية والخاصة لتركيب الدعامة في حالات التمدد الشرياني، أو عند الحاجة لتوسيع الشريان.