كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن والصناعات الدفاعية

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اتفقت كوريا الجنوبية وأستراليا على تعزيز التعاون بينهما في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في سول بين جو تيه-يول وزير الخارجية وشين وون-سيك وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، مع أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء وبيني وونغ وزيرة الخارجية في أستراليا اليوم.

جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعاون الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والصناعة العسكرية والدفاعية وقضايا كوريا الشمالية.

وتعهد الجانب الكوري بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع أستراليا، وتوطيد العلاقات معها في مجال الصناعة الدفاعية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع سول من أجل الأمن الإقليمي، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية تعد شريكا إقليميا مهما لبلاده.