العراق: 4 شركات عالمية تتنافس على مشروعي مترو بغداد والنجف كربلاء

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أغلقت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق باب تقديم العطاءات أمام الشركات العالمية التى ستتنافس على تنفيذ مشروعي مترو بغداد والنجف كربلاء بكلفة استثمارية تقديرية تتجاوز 22مليار دولار.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور حيدر محمد مكية ، في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين ، إن أربع شركات عالمية تقدمت بعروضها للتنافس على مشروعي مترو بغداد والنجف - كربلاء بكلفة استثمارية تتجاوز 22مليار دولار.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للاستثمار أغلقت باب استلام العطاءات أمام الشركات المتنافسة يوم 12 أبريل الجاري وسيتم فتح العطاءات يوم 12من الشهر المقبل.

وقال إن المشروع سيغطي 80 % من حركة النقل في بغداد وسيدخل حيز التنفيذ من قبل الشركة الفائزة خلال العام الحالي.

وصرح ناصر الأسدي مستشار رئيس الحكومة العراقية بأن هذا المشروع يشكل حلما لسكان بغداد ويعد مهما جدا للحكومة العراقية وسيتم تنفيذه وفق أحدث المواصفات العالمية وهو من المشاريع طويلة الأمد تتلاءم مع التطورات المستقبلية للعراق وسيتم تنفيذه بالاستعانة بخبير دولي متخصص، لافتا إلى أنهم يسعون لدخول أعمال التنفيذ خلال العام الحالي وينفذ على مراحل.

وستتنافس أربع شركات عالمية من جنسيات إسبانية وألمانية ويابانية وإماراتية على تنفيذ هذين المشروعين وهما يعدان أول مشروعين من نوعهما في العراق.