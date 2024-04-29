مقتل رجلي شرطة إثر هجوم مسلح في شمال القوقاز بروسيا

قال الفرع الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية في بيان له إن اثنين من رجال الشرطة قُتلا وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم مسلح على وحدة لشرطة المرور في منطقة قراتشاي - تشركيسيا الروسية في شمال القوقاز.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن البيان قوله إن"اثنين من رجال الشرطة منتدبين من فرع وزارة الداخلية في منطقة كورجان قد قُتلا. وأصيب رجلا شرطة من إدارة شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية في منطقة قراتشاي – تشركيسيا، وعنصر في وحدة الحرس الوطني الإقليمي ورجل شرطة من منطقة كورجان. وأضاف البيان أن "خمسة مهاجمين قتلوا على الفور."

ونقلت وكالة تاس عن بيان الوزارة قوله إن الجناة توجهوا بسيارة إلى نقطة مؤقتة لشرطة المرور، وألقوا عبوة ناسفة على رجال الشرطة وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، ورد رجال الشرطة بإطلاق النار، وفي هذه الأثناء انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها أحد المهاجمين.

وأفاد البيان أنه تم العثور على عدد من العبوات الناسفة البدائية في مكان الحادث.