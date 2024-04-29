استشهاد 4 فلسطينيين جراء تجدد القصف الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاث نساء، وأصيب آخرون، اليوم، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح ما أدى إلى استشهاد أربعة، بينهم 3 نساء، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر، اليوم، إلى 25 بينهم 5 أطفال و10 نساء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات، واستهدفت منازل في غرب منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ورفح هي المحطة الأخيرة لأكثر من مليون نازح فلسطيني، ظلوا يتنقلون من منطقة لأخرى في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي، والآن يستعدون لنزوح جديد في أعقاب الحديث عن اجتياح وشيك لهذه المدينة.

وتحذر الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإغاثية من "وضع كارثي" سيلحق بمئات الآلاف من الفلسطينيين في رفح إذا ما تم اجتياح المدينة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و488 شهيدا و77 ألفا و643 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



