نظمت مجموعة من المؤيدين لفلسطين وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في بلدة لاكسينبورج قرب فيينا، احتجاجاً على زيادة تعاون المعهد مع الأكاديميين الإسرائيليين.

وأظهرت مجموعة مؤيدة فلسطينية تدعى "ليس اسمنا"، تتألف في معظمها من نشطاء يهود، لافتة كتب عليها "وقف إطلاق نار فوري" وسكبت طلاء أحمر على مدخل المعهد، للإشارة إلى أكثر من 35 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم في غزة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتحدثت الناشطة اليهودية داليا ساريج فيلنر، خلال بيان قرأته باسم المجموعة، عن المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر في غزة.

وأشارت في البيان إلى أن مسئولي المعهد أصدروا بياناً أمس الأربعاء، أعلنوا فيه زيادة التعاون مع الأكاديميين الإسرائيليين، دون أن التطرق إلى ما يحدث في غزة، مؤكدة أن المعهد له علاقات وثيقة مع جامعة تل أبيب.

وأوضحت فيلنر أن "جامعة تل أبيب تلعب دورا حاسما في العديد من المشاريع المستخدمة في الجيش الإسرائيلي"، قائلة: "نطالب إدارة المعهد بإنهاء كافة أشكال التعاون مع الأكاديميين الإسرائيليين".

وأكدت أن المقاطعة والعقوبات هي وسائل قانونية لتنفيذ القانون الدولي، مشددة على ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وردد الناشطون شعار "أيها المعهد، لا يمكنك إخفاء أنك متواطئ في الإبادة الجماعية"، ثم أنهوا احتجاجهم عقب تدخل الشرطة، التي أوقفت أحد المحتجين.