التحالف يعترض وبدمر صاروخا باليستيا حوثيا استهدف محافظة الخرج

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اعترضت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد صاروخاً باليستياً في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية اليمنية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي في بيان مقتضب على موقع "اكس": "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج (تبعد عن الرياض حوالي 75 كيلومتر)، أطلقته الميليشيا الحوثية".

وأضاف اللواء المالكي "أن العملية تأتي في إطار جهود التحالف لحماية أمن المملكة من الهجمات الحوثية المستمرة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد الجمعة باعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، في حين دمرت قوات التحالف صاروخا باليستيا آخر باتجاه خميس مشيط، جنوب غرب السعودية.