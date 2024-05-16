الأهلي يعلن تجديد عقد فيرناندو مونزو مدرب الطائرة لمدة 3 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضح العوضى أنه تم تجديد عقد فيرناندو مونزو لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2024-2025، وذلك في ضوء النجاحات التي تحققت بعد فوز فريق الكرة الطائرة ببطولات «الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى مونديال الأندية.

وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات كبيرة .