الأمن التونسي يعلن تفكيك شبكة اتجار بالبشر

أعلنت السلطات التونسية عن تفكيك شبكة اتجار بالبشر ذات أنشطة متفرعة وإيقاف 10 أشخاص متورطين للتحقيق.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن الموقوفين ينشطون بين مدينة جبنيانة بولاية صفاقس وولاية نابل، في نقل مواد لصنع قوارب حديدية معدة للهجرة غير النظامية وتنظيم رحلات سرية انطلاقا من سواحل الجهة.

وتعتبر سواحل ولاية صفاقس منصة رئيسية لأنشطة الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة.

ويرابط الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المزارع وغابات الزيتون بمعتمديات الولاية ومن بينها أساسا جبنيانة والعامرة، في انتظار فرصة عبور البحر المتوسط.

وأوضحت السلطات الأمنية ، في بيان لها ، أن عمليات التقصي التي استمرت نحو شهرين خلف الشبكة الاجرامية، كشفت عن عمليات تحيل مالية وقانونية وضبط فواتير بحجم معاملات مالية تناهز 470 ألف يورو.

كما مكنت من مصادرة أربع شاحنات لنقل المعدات وسيارة مخصصة لرصد تحركات دوريات الشرطة.

وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في زيارتها لتونس قبل أسبوع، عن تنسيق مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر كأحد الأولويات الرئيسية للحد من التدفقات الكبيرة للمهاجرين على سواحل إيطاليا.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن الأمن أوقف منذ يناير الماضي وحتى العاشر من أبريل الجاري 566 من وسطاء ومهربي البشر.