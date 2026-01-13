وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاقية تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد مترو الأنفاق بقيمة 1.5 مليون يورو، لصالح هيئة الأنفاق، ضمن محور النقل على منصة "نوفي".

وجاء ذلك خلال فعالية توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتخصصة لدعم تنفيذ المشروع وتحسين كفاءة شبكات النقل الجماعي في العاصمة والمدن الكبرى.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع النقل العام وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في تحسين خدمات مترو الأنفاق وتقليل الضغط على وسائل النقل الأخرى، وتسهيل حركة المواطنين اليومية، كما تدعم الاتفاقية تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن محور النقل في منصة "نوفي"، التي تسهل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية الممولة للمشروعات الحيوية في مصر، وتسهم هذه المنصة في جذب التمويلات الميسرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يعزز استدامة الخدمات ويحفز النمو الاقتصادي.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار في قطاع النقل ودعم التنمية المستدامة.