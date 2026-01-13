ألمانيا تستعين بـ230 محققا لكشف ملابسات عملية سطو كبيرة على بنك

كثفت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية جهودها لكشف ملابسات عملية سطو كبيرة على بنك في مدينة جيلسنكيرشن، حيث يشارك حاليا 230 محققا في البحث عن الجناة.

وقال وزير الداخلية المحلي في الولاية هيربرت رويل، خلال جلسة طارئة للجنة الشئون الداخلية في البرلمان المحلي بالولاية إن هناك استعدادا هائلا بين المحققين للمشاركة في القضية، وأضاف: "هدفنا هو كشف ملابسات هذه الجريمة".

وأوضح رويل أن غرفة الخزائن في البنك وغرفة الأرشيف المجاورة كانتا تحتويان على نحو 500 ألف قطعة متناثرة على الأرض، ويجب فحص كل منها بدقة، وقال: "كل قطعة قد تحمل أدلة مهمة"، مشيرا إلى أن المحققين يحللون الآن 10 آلاف ساعة من تسجيلات الفيديو، أي ما يعادل 8 تيرابايت من البيانات، وقال: "لا نعرف بعد كم منها سيكون مفيدا فعلا".

وكان الجناة المجهولون قد تمكنوا في نهاية ديسمبر الماضي من دخول البنك عبر مرآب سيارات وحفروا ثقبا كبيرا في الجدار للوصول إلى غرفة الخزائن، حيث تم فتح معظم صناديق الأمانات البالغ عددها 3250 صندوقا في فرع بنك الادخار بحي بور.

ولا يزال تحديد القيمة الدقيقة للمسروقات جاريا، إذ كانت التقديرات الأولية تشير إلى عشرات الملايين من اليورو، لكن المحققين يعتبرون الآن أن الخسائر قد تصل إلى مئات الملايين.