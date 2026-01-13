مدريد: دبابات إسرائيلية أطلقت النار على دورية إسبانية جنوبي لبنان

أعلنت مدريد، الثلاثاء، تعرض دورية إسبانية تابعة للقوة الأممية في لبنان لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية أمس الاثنين، دون وقوع أضرار.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان، أن الحادثة وقعت في المنطقة العازلة جنوبي لبنان قرب بلدة الخيام، حيث أطلقت الدبابات الإسرائيلية 3 قذائف سقطت على مسافة راوحت بين 150 و380 متراً من الدورية الإسبانية.

وأضاف البيان أن الدورية الإسبانية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" انسحبت إلى منطقة آمنة، فيما عادت الدبابات الإسرائيلية إلى مواقعها.

وأكد البيان أن قوات اليونيفيل، بما فيها الجنود الإسبان، تواصل عملها بتنسيق مستمر مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي من أجل دعم السلام والاستقرار في جنوبي لبنان.

وحذرت الدفاع الإسبانية من أن أي عمل عدائي ضد اليونيفيل يشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويعرض سلامة القوات الدولية للخطر.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.