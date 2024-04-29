التأمين الصحى ببنى سويف: توريد عدد من الأصناف خاصة ببعض الأمراض المزمنة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مدير عام التأمين الصحي، الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، خصيصًا أدوية الأمراض المزمنة، موجهًا بسرعة التعامل في إطار المتاح مع أية مستجدات في هذا الملف الحيوي، خصيصًا توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ، في بيان له اليوم الإثنين، على بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، مع ضرورة التعامل الفوري مع مطالب أو شكاوى المواطنين.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير التأمين الصحي ببني سويف، أنه تابع اليوم الموقف الحالي لجميع العيادات والمستسفى من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وخصوصا الأمراض المزمنة، حيث تم اليوم توريد العديد من الأصناف منها "3 أصناف خاص بمرضي السكر، و5 أصناف خاصة بمرضى الضغط وصنفين خاصة بمرضي السيولة، و4 أصناف خاصة بالأمراض النفسية، و3 أصناف من قطرة العين، و14 صنفًا متنوعًا للعديد من التخصصات الأخرى بكميات تكفي وفق المخزون الاستراتيجي لا تقل عن 3 شهور.

كما أوضح مدير عام الفرع، أن بعض الأصناف تأخر التوريد لها، نظرا لزيادة الأسعار وتحديث منظومة الشراء الموحد، وتم التسميح بالطلب على المنظومة واتخاذ كل الإجراءات، موضحًا أنه تمكن طلبات الإمداد يتم مراجعتها من أكثر من جهة وكل مرحلة تستغرق وقت ويتم الاستعجال للموافقة باستمرار.



وأكد أنه تم تشكيل غرفة أزمات لمتابعة النواقص أولًا بأول، مع العلم أنه يوجد مسئول لحصر وتجميع صور الروشتات بإدارة التموين الطب.

ويتم تسجيل المنتفع ورقمه لمعاودة الاتصال حال توفر الصنف، كما تم تخصيص رقم واتس لتلقي أي شكاوى أو استفسار بخصوص كلالخدمات الطبية المقدمة، وكذا حال تواجد أي نواقص وهو رقم 01030594972 واتس شكاوى واستفسارات، مشددًا على أنه تم التنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أى نواقص إن وجدت، وعرض تقرير يومى على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستعجال جميع الشركات الموردة.