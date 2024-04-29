بلينكن: نعمل مع دول الخليج لتحقيق سلام بالمنطقة بما يضمن أمن إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، إن بلاده مستمرة بالعمل مع دول الخليج لتحقيق سلام طويل المدى.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أنه يتم العمل على إيجاد مسارات لتحقيق السلام، مع ضمان أمن إسرائيل وكذلك أمن المنطقة.

وأشار إلى الاجتماع يمثّل فرصة لتعزيز الجهود من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومنع إتساع الصراع.

ولفت إلى أنّ هذا هو الهدف الذي يتم العمل عليه منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة التهديدات الإيرانية لا سيما بعد الهجوم غير المسبوق على إسرائيل.