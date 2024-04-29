ثروات الشباب الأمريكيين ترتفع بشدة منذ تفشي الوباء

ارتفعت ثروة أسر من تقل أعمارهم عن 40 عاما في الولايات المتحدة بنسبة 49٪ عن مستواها قبل الوباء، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز التقدم الأمريكي اليساري.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن المركز قوله إن الأسر الشابة لم تحقق نموا بهذا المعدل في الثروة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تتبع هذه البيانات لأول مرة في عام 1989.

ووفقا لمركز التقدم الأمريكي فإن الجيل المولود بين عامي 1981 و1996 – شهد تضاعف ثروته خلال هذه الفترة.

ونقل موقع أكسيوس عن المركز قوله إن الثروة تشمل قيمة أصول الأسرة، ومنها الأسهم، والحسابات المصرفية، والعقارات، مطروحا منها التزاماتها، مثل الرهون العقارية، وديون القروض الطلابية.

ويشير مركز التقدم الأمريكي إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما حققوا مكاسب كبيرة في الأصول وتمكنوا من تقليل بعض الالتزامات.

لكن لا يزال الأمريكيون الأكبر سنا أكثر ثراء بكثير من الشباب.