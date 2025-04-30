أمريكا تسجل حوالي 900 حالة إصابة بالحصبة

أفادت بيانات نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأن خمس ولايات البلاد تشهد تفشيات نشطة للحصبة فيما تقترب الولايات المتحدة من تسجيل 900 حالة.

وأكدت مراكز لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن عدد حالات الحصبة وصل إلى 884 حالة، بما يوازي ثلاثة أمثال الحالات التي شهدتها البلاد طوال عام 2024.

وتسبب التفشي الذي تشهده ولاية تكساس منذ ثلاثة شهور في الأغلبية العظمي من الحالات، حيث تم تسجيل إجمالي 663 حالة في الولاية حتى اليوم الثلاثاء. كما وصل التفشي إلى نيو مكسيكو وأوكلاهوما.

وتوفي طفلان بمدرسة ابتدائية لم يتلقيا التطعيم بسبب الحصبة في بؤرة التفشي غربي تكساس، كما توفي شخص بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم بسبب المرض.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشيات نشطة إنديانا وكانساس وميشيجان ومونتانا وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.

ويخشى خبراء الصحة من أن الفيروس قد ينتشر في مجتمعات أمريكية أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة، وأن انتشاره قد يستمر لمدة عام.

وتشهد أمريكا الشمالية تفشيين آخرين حاليا، أحدهما في أونتاريو بكندا ووصلت حالات الإصابة فيه إلى 1020 حالة من منتصف أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الماضي. وسجلت ولاية تشيواوا المكسيكية 761 حالة وحالة وفاة واحدة حتى اليوم، وفقا لبيانات من وزارة الصحة بالولاية.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.



