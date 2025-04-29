إعلام إسرائيلي: نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع قرب مكتبه

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن تقارير إسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يُصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن موكب نتنياهو تعرض لحادث سير وتوقف عن الحركة.

وأضافت الهيئة "رسمية"، أنه من المرجح أن الموكب اصطدم بدراجة نارية، وأن نتنياهو كان متواجدا في الموكب، لكنه ابتعد عن السيارة التي تعرضت للحادث.

وأشارت إلى أن نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه في القدس.

وكان نتنياهو قد مثُل اليوم الثلاثاء، للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.