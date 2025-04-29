رئيس أنجولا: أتطلع للتعلُّم من ريادة الرئيس السيسي خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي

عبّر الرئيس الأنجولي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي جواو لورينسو، عن تطلعه للتعلُّم من ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ترؤسه للاتحاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على مراجعة التحديات الموجودة في القارة الإفريقية ضمن المباحثات مع مصر.

وأوضح أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت الأزمات في رواندا والسودان وجنوب السودان والصومال، وأهمية الاستقرار في دول الساحل والقرن الإفريقي.

ولفت إلى أنه تم التباحث حول مختلف القضايا في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، وثمّن دور مصر في العمل على إيجاد حل دائم لهذا النزاع.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، نظيره الأنجولي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الاتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.