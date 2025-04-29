انسحاب الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو من المشاركة في المجمع الانتخابي لانتخاب البابا

أعلن الكاردينال الإيطالي، الذي يمثل محور "محاكمة القرن" في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، انسحابه من المشاركة في الاجتماع المرتقب للمجمع لانتخابي لانتخاب بابا جديد "من أجل صالح الكنيسة".

وكان وضع الكاردينال أنجيلو بيتشيو، الذي كان صاحب نفوذ قوي في فترة ما، قد هيمن على النقاشات في الأيام التي تلت وفاة البابا فرنسيس، في ظل تساؤلات بشأن مشاركته في الاجتماع المغلق المقرر لانتخاب خليفة للبابا.

وكان بيتشيو قد قال بعد فقده لمنصبه في عام 2020، إنه لن يشارك في أي اجتماع مقبل. ولكنه أكد في الأيام الأخيرة أن لديه الحق في دخول كنيسة "سيستين" مع باقي الكرادلة في السابع من مايو المقبل.

وأصدر الكاردينال الإيطالي /76 عاما/ اليوم الثلاثاء، بيانا من خلال محاميه قال فيه: "لأنني أحمل في قلبي مصلحة الكنيسة، التي خدمتها وسأستمر في خدمتها بإخلاص ومحبة... قررت أن أطيع - مثلما كنت أفعل دائما ما رغبة البابا فرنسيس - بعدم دخول المجمع المغلق مع استمرار يقيني ببراءتي".

وكان الكاردينال بيتشيو في فترة ما رئيسا مؤثرا لموظفي الفاتيكان وكان هو نفسه منافسا بارزا على المستوى البابوي. ولكنه فقد منصبه في عام 2020 عندما أجبره فرنسيس على الاستقالة من وظيفته كرئيس لمكتب دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان وحقوقه ككاردينال بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي.

ومن جانبه، نفى بيتشيو ارتكاب أي مخالفات، ولكنه حوكم في محكمة الفاتيكان الجنائية وأدين بتهم مرتبطة بالتمويل في ديسمبر/كانون الأول عام 2023.