ضبط سيارة محملة بـ3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في دمنهور 

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمن جهود المحافظة لمكافحة جميع صور الفساد والتلاعب بالسلع التموينية.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم أنه بناءً على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص بتهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم تمهيدًا لإعادة تدويره وطرحه في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة محمد هدية حملة تموينية موسعة بمركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ60 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (أخضر اللون) مخصص للمخابز البلدية، بإجمالي وزن 3 أطنان، تم تجميعها من السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات.