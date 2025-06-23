زيلينسكي وستارمر يتفقان على شراكة عسكرية جديدة قبيل قمة الناتو

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وأوكرانيا في مجال الإنتاج العسكري، وذلك خلال لقائهما قبيل قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" تستضيفها غدا الثلاثاء، مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" ، إن الرئيس الأوكراني التقى برئيس الوزراء في مقر 10 داونينج ستريت بعد ظهر اليوم الاثنين، عقب استقباله في قلعة وندسور لتناول الغداء مع الملك تشارلز الثالث.

وفي حديقة مقر الحكومة البريطانية، التقى زيلينسكي وستارمر بجنود أوكرانيين يتم تدريبهم للقتال في الخطوط الأمامية ضمن عملية "إنترفليكس" التي تقودها بريطانيا وحلفاؤها.

وبعد اجتماع الزعيمين في "الغرفة البيضاء" بمقر رئاسة الوزراء، أعلن الزعيمان عن شراكة عسكرية جديدة أمام جنود من بريطانيا وأوكرانيا ودول غربية أخرى.

وقال ستارمر مخاطبا الجنود: "بحثنا قضايا متعددة متعلقة بالنزاع، وما يمكننا فعله لدعم أوكرانيا بشكل أكبر.

وأضاف ستارمر: "أنني جد فخور لأننا نستطيع هذا المساء الإعلان عن اتفاق مشترك لإنتاج عسكري صناعي، وهو الأول من نوعه بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، والذي يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مساهمتنا المستمرة. إنه رمز ليس فقط لتعاوننا المشترك في هذا الصراع، بل أيضًا للاتفاق الذي أبرمناه والممتد لمئة عام ".

من جانبه، قال زيلينسكي إن الاتفاق "سيُعزز قوة كلا البلدين".