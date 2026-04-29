أجرى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بقرية نهطاي بمركز زفتى، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت الخدمة الفعلية، لتصبح أول قرية خضراء ذكية مستدامة في الدلتا وثاني قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

وتفقد المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم تشغيلها داخل القرية، وتشمل وحدة طب الأسرة، ونقطة الإسعاف، ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، ومركز الشباب، ومركز تنمية الأسرة والطفولة، إلى جانب المجمع الزراعي البيطري ومجمع الخدمات الحكومية.

كما تفقد المحافظ كورنيش نهطاي، والذي يُعد أول كورنيش داخل قرية على مستوى الجمهورية بطول 2 كيلو على ترعة العطف المبطنة، إلى جانب حديقة نهطاي العامة بمساحة 1600 متر مربع، والتي تم تنفيذها لتكون متنفسًا حضاريًا لأهالي القرية، مع إنشاء برجولات للجلوس وزراعة النخيل والأشجار وريها بنظام الري الذكي.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن ما تحقق في نهطاي يعكس بوضوح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تحويل القرى إلى نماذج ذكية ومستدامة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان أولًا.

وأضاف المحافظ أن دخول المشروعات الخدمة الفعلية داخل القرية يعكس نجاح الدولة في تحويل الخطط إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن نهطاي أصبحت نموذجًا متكاملًا للقرى المستدامة التي توفر خدمات متكاملة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين داخل القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تحقق من تطوير شامل، مؤكدين أن ما تشهده القرية يمثل تحولًا حقيقيًا في مستوى المعيشة ويعكس اهتمام الدولة بالريف المصري في ظل الجمهورية الجديدة.