جولة للرئيس الكوري الجنوبي تشمل فنلندا والنرويج والسويد يونيو المقبل

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن الرئيس مون جيه-إن سيقوم بجولة تستغرق 8 أيام، تشمل فنلندا والنرويج والسويد خلال شهر يونيو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج قوله - للصحفيين، اليوم الأربعاء، "إن زيارات الرئيس مون ستبدأ في 9 يونيو المقبل، وستكون بمثابة فرصة لإعادة تأكيد الأرضية المشتركة مع دول شمال أوروبا الثلاث التي قدمت إسهامات كبيرة في السلام والاستقرار الدوليين، حول كيفية إقامة سلام دائم من خلال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضافت أنه خلال زيارة مون، التي تستغرق 3 أيام إلى فنلندا، المحطة الأولى من جولته المقبلة، من المقرر أن يعقد محادثات قمة مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ثم يزور بعد ذلك النرويج في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل، ويلتقي هارالد الخامس ملك النرويج، كما يعقد محادثات قمة مع رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج حول عملية السلام الكورية والعلاقة بين البلدين، اللذين يحتفلان بالذكرى السنوية الستين لعلاقاتهما الدبلوماسية في هذا العام.

وأوضحت أن خلال رحلة مون إلى السويد في الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل، سيحضر حفل استقبال رسمي، يليه مأدبتي غداء وعشاء سيستضيفهما الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد، كما سيلتقي برئيس وزراء السويد ستيفان لوفين لتبادل رؤية إدارة كوريا الجنوبية لدولة شاملة.