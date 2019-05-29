«يونهاب»: كوريا الشمالية تراقب عن كثب أعمال إزالة الألغام من المنطقة منزوعة السلاح

أقامت كوريا الشمالية مركز مراقبة صغير داخل المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) الواقعة على الحدود مع نظيرتها الجنوبية لمراقبة أعمال إزالة الألغام وبقايا الحرب الجارية جنوب الحدود على حد قول ضباط في الجيش الكوري الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه منذ أبريل، يقوم الجيش الكوري الجنوبي بتنفيذ مشروع لإزالة الألغام الأرضية واستعادة رفات الحرب في موقع "قمة رأس السهم"، وهو موقع معركة خلال الحرب الكورية 1950-1953 ، في تشول - وون بإقليم كانجوون.

كانت الكوريتان قد خططتا في الأصل لتنفيذ المشروع بشكل مشترك لمدة ستة أشهر تبدأ في أبريل وفقا للاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقّع في سبتمبر الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وبناء الثقة، لكن الشمال لم يستجب لدعوات متابعة الاتفاق، تاركا الجنوب للقيام بذلك بمفرده.

وقال ضابط عسكري كوري جنوبي "لقد تم رصد جنود كوريين شماليين يراقبون عملنا عن كثب، ولم يتم اكتشاف أي تحركات عسكرية محددة أخرى".

وقال ضابط آخر" إن سول لا تعتبر البناء انتهاكا للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين التي تدعو إلى حظر الأنشطة التي تزيد من التوتر".

ووفقًا لوزارة الدفاع ، فإنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية نفذت مشروع التنقيب من جانب واحد، إلا أنها ستكون مستعدة تماما للتنفيذ السريع للاتفاقية في حالة قيام كوريا الشمالية برد إيجابي على الإطلاق المشترك".

وخلال الشهرين الماضيين، تم العثور على 325 قطعة من العظام يعتقد أنها لنحو 50 جنديا، بالإضافة إلى 23,055 قطعة مثل البنادق والمعدات العسكرية على التلال، وسيستمر المشروع حتى أكتوبر المقبل.