ليبيا: إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي شمال غربي البلاد

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربين خشبيين في زوارة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبي على صفحته على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن غرفة حرس السواحل استجابت لنداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية، صباح أمس الثلاثاء تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد حوالي (55) ميلًا شمال زوارة الواقعة شمال غربي ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين الـ124 الذين كانوا على متن القاربين، بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلًا، من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية: (السودان، مصر، المغرب، ساحل العاج، غانا، مالي، بنغلاديش، باكستان).

وذكر البيان أنه تم انزال المهاجرين في نقطة تابعة لحرس السواحل، بقاعدة طرابلس البحرية، مشيرًا إلى أنه جرى "تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركزي إيواء جنزور، وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

يشار إلى أن مهربي البشر يستغلون الصراعات المسلحة في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011لنقل المهاجرين غير الشرعيين من سواحل البلاد باتجاه أوروبا.