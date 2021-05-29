17% نموا فى أرباح المصرية للاستعلام الائتمانى خلال عام 2020

كفافى: الجمعية العامة للشركة وافقت على قرار توزيع 100 مليون جنيه نقدى على المساهمين



حققت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى IــScore نموا فى أرباحها بنسبة 17% لتصل 147 مليون جنيه مقابل 126 مليون جنيه عام 2019، وفقا لما اظهرته نتائج اعمال الشركة لعام 2020

وقال محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ان الجمعية العامة العادية اعتمدت القوائم المالية للشركة عن عام 2020، كما اقرت قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بتوزيع 100 مليون جنيه كتوزيع نقدى على المساهمين.

وفى إطار توجه الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى والشمول المالى قامت الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى «IــScore» بتوقيع عدة بروتوكولات مع عدة وزارات تحت رعاية البنك المركزى المصرى: وهى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية الكترونيا، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية، بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات الكترونيا، بالاضافة إلى الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس الكترونيا.

وتعتزم الشركة خلال الفترة القادمة توقيع بروتوكول بغرض الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس الشركات والاستعلام عن الشركاء قبل اصدار شهادات التأسيس.

ومن الجدير بالذكر بأن استراتيجية الشركة للثلاث سنوات 2020ــ2022 تواكب متطلبات السوق المصرفية خاصة والقطاعات المالية الأخرى مع العمل على التوعية بثقافة الائتمان.

ومن منطلق آخر، تقوم الشركة بإعداد نظام لإتاحة استعلام البنوك عن حالات الوفيات بناءً على البروتوكول الموقع مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والبنك المركزى المصرى.

واضاف كفافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه قبل بدء النشاط التجارى للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «IــScore» عام 2008 كان المؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان Getting Credit فى المرتبة 170 أما فى تقرير ممارسة الأعمال عام 2020 فان ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان هو 65 وعمق المعلومات الائتمانية depth of credit information 8 من 8 درجات وهو ما يوضح أهمية الدور الاقتصادى الذى تساهم به الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

يذكر ان إجمالى الإشهارات المسجلة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة فى ابريل 2021 بلغ 85938 إشهارا بقيمة إجمالية 777 مليار جنيه مصرى. ووصلت عدد الجهات المشتركة فى خدمات السجل المصرى للضمانات المنقولة إلى 84 جهة مانحة للائتمان.

وقد وصل عدد المشتركين فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى IــScore من بنوك وجهات مانحة للائتمان إلى 950 مشتركا (بنوك وشركات وجمعيات تمويل متناهى الصغر) يتبادلون المعلومات الائتمانية.