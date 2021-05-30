ناجي يدير مباراة الجونة والزمالك في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراة الغد التي ستجمع بين الزمالك والجونة.

ويلعب الزمالك ضد الجنة غدا الأحد، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز.

واسندت لجنة الحكام للحكم محمود ناجي مهمة تحكيم المباراة ويعاونه كل من محمود ابو الرجال وأحمد لطفي حكام مساعدين والحكم الرابع أحمد صالح، ويقود تقنية الفيديو كل من عمرو الشناوي وأحمد حمدي.

ويدير الحكم أحمد العدوي مباراة سموحة والمقاولون العرب والتي ستقام على ستاد الإسكندرية، ويعاونه كل من سيد حسن وكريم السعيد حكام مساعدين والحكم الرابع كريم الدمرداش ويدير تقنية الفيديو محمود البنا ويعاونه عاكف حسين.

فيما سيتولى الحكم سعيد حمزة مباراة أسوان ويعاونه كل من محمد حسين وعلاء عبدالباسط والحكم الرابع طاهر أيمن سليمان، ويدير تقنية الفيديو خالد الغندور ويعاونه عمرو رمضان.