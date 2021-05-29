استمرار عرض مسرحية ريسايكل على المسرح العائم الصغير حتى 3 يونيو المقبل

أعلن مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استمرار عرض مسرحية "ريسايكل" على المسرح العائم الصغير بالمنيل حتى يوم 3 يونيو من الشهر المقبل.

"ريسايكل" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح على مسرح الطليعة في أكثر من موسم مسرحي ناجح، ويتم تقديمه حاليا على المسرح العائم، في إطار التعاون بين فرق البيت الفني برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك للخروج بعروض كل فرقة خارج مسارحها المعتادة لتخاطب جمهور مختلف.

المسرحية نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، وتتناول في إطار اجتماعي كوميدي فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، ويطرح العرض تساؤل هل يعود الإنسان لإنسانيته مرة أخرى من خلال مجموعة من الاسكتشات يتم تقديمها ضمن الأحداث.

العمل من إنتاج فرقة مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح، إعداد موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير، بطولة صلاح الدالي، ونانسي نبيل، وآية خميس، وأسامة أشرف، ومحمد سراج، وأمل نور الدين، وياسمين خطاب، وحسام التوني، وحسام إبراهيم.