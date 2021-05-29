الحكومة السودانية تبحث مسودة الاتفاق المقدمة من الحركة الشعبية شمال

عقد وفد الحكومة السودانية الإنتقالية التفاوضي، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد، اجتماعا بمدنية جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان مساء اليوم، بحضور كل أعضاء الوفد واللجان المختلفة والخبراء والفنيين، لبحث مسودة الاتفاق المقدمة من "الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال- جناح عبد العزيز الحلو".

وقال خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء؛ الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، في تصريح صحفي، إن الوفد انخرط في اجتماعات ولقاءات مكثفة لمناقشة ودراسة مقترح مسودة الإتفاق الإطاري؛ الذي تسلمه من الوساطة والمقدم من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وأضاف أن الوفد ناقش المسودة تمهيداً لبحثها ودراستها؛ بهدف العودة لاستئناف التفاوض حولها يوم الإثنين المقبل، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام والدخول في عملية التفاوض بإرادة صادقة وقوية من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وأوضح الناطق أن الأجواء السائدة الآن إيجابية وهناك تفاؤل كبير بأن تكون هذه الجولة حاسمة وستتوج في نهاياتها بتوقيع الاتفاق الإطارى ليكون خطوة كبيرة في طريق الوصول لاتفاق سلام شامل ومستدام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.