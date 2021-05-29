عمرو أديب عن ذكرياته مع مسلسل friends: شاهدت المواسم كلها على الأقل 10 مرات

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الجيل الذي تابع جميع أجزاء المسلسل الأمريكي الشهير «friends»، معقبًا: «أنا شاهدت على المواسم كلها على الأقل 10 مرات».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن جميع الممثلين بهذا المسلسل لم يؤدي أحد منهم أدوارًا كبيرة بعد «friends»، ما عدا الفنانة جينيفر أنيستون، موضحًا أن ذلك المسلسل مازال حتى الآن يباع، رغم مرورأكثر من 10 سنوات عليه.

وذكر أنه تم تقديم حلقة منذ نحو 4 أيام جمعت فناني المسلسل بعد العديد من السنوات، ليحكوا عن ذكرياتهم وكواليس العمل، مشيرًا إلى بناء ديكور المنزل الذي كان يتم تصوير الأحداث به لإجراء اللقاء مع الأبطال.

وتابع: «لا أظن أن هناك مسلسل تلفزيوني حقق نجاح friends المستمر والذي تتعاقب عليه الأجيال»، ذاكرًا أن تلك الحلقة أحدثت صدًا إعلاميًا كبيرًا.

وأوضح أن الحلقة التي تم تصويرها قريبًا كشفت عن الكثير من الأسرار من بينها أن أحد بطلي العمل كانت تجمعهما علاقة حب في الحقيقة، وهما «ريتشل وروس».

وعرضت حلقة لم الشمل من المسلسل الأمريكي الشهير «friends» الخميس 27 مايو، على شبكة إتش.بي.أو ماكس، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت الفنانة جينيفر أنيستون عن ارتباطها في الحقيقة بالفنان ديفيد شويمر.

