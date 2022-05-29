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مسؤول روسي: توريد الحبوب الروسية لدول العالم سيكون بالروبل

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:08 ص

أعلن عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليشاس، اليوم الأحد، أن توريد الحبوب الروسية إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول: "توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي، وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إمكانية التحول إلى تسليم الصفقات بالروبل.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري الحبوب، وأدت الحرب بينهما إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية حول العالم.
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