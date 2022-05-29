 مستشار رئيس جنوب السودان يشيد بقرار البرهان: خارطة طريق لحل الأزمة - بوابة الشروق
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مستشار رئيس جنوب السودان يشيد بقرار البرهان: خارطة طريق لحل الأزمة

وكالات:
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 10:25 م
أكد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون السياسية والأمنية سعيهم للم الشمل السوداني، قائلاً "إننا جزء لا يتجزأ من هذا البيت الكبير وما يحدث في السودان يؤثر على الأوضاع في دولة جنوب السودان".
وشدد في تصريحات صحفية اليوم بفندق السلام روتانا عقب لقائه عدد من القوى السياسية والإدارة الأهلية كل على حدة، شدد على ضرورة الجلوس لحل قضية السودان عبر أبناء السودان، مضيفاً أنه تمت مناقشة الوضع السياسي خلال هذه اللقاءات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشاد بقرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن رئيس دولة جنوب السودان تقدم بطلب لرفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسين لتهيئة مناخ الحوار والجدية في التواصل مع كل أبناء السودان من أجل الوصول لاتفاق لحل القضايا السودانية، مضيفا أن هذا القرار يعتبر خارطة طريق لحل الأزمة التي يعيشها السودان.

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